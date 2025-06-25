Ronaldo yeni sözleşmeye imza atıyor

Görüşülen yeni kontratın süresinin bir ya da iki yıl olması bekleniyor. Ronaldo’nun istemesi durumunda bu anlaşma 2027 yılının Haziran ayına kadar uzatılabilecek. Bu da, 40 yaşındaki Portekizli yıldızın 42 yaşına kadar Al Nassr forması giymesi anlamına geliyor.