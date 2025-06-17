Romulo'ya Alman kancası!
Bu sezon Göztepe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Brezilyalı santrfor Romulo'ya Alman temsilcisi RB Leipzig talip oldu.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Romulo, Avrupa devlerinin radarına girdi.
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LEIPZIG'DE İLK HEDEF ROMULO
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bundesliga ekibi RB Leipzig, Brezilyalı santrforu transfer listesine aldı.
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SESKO AYRILIRSA...
Benjamin Sesko'nun olası ayrılığını düşünen Alman ekibi, Sloven yıldızın satılması halinde Romulo'yu ilk hedef olarak belirledi.
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Alman devinin oyuncu tarafıyla görüşmelere başladığı ve 23 yaşındaki futbolcunun Leipzig'e sıcak baktığı belirtildi.
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Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Romulo 17 gol - 10 asistlik performans sergiledi.
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