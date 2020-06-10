İtalya Serie A takımlarından Roma, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik enkazdan kurtulmak için satış potansiyeli olan futbolcuları elden çıkartmak istiyor. Bu isimlerden biri de Cengiz Ünder.Juventus, Bayern Münih, Leipzig ve Everton'un transfer listesinde olan Cengiz Ünder'i elden çıkartma kararı alan Roma, A Milli futbolcu için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
23 yaşında olmasına rağmen İtalya Serie A'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli talep eden Roma, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerinin tamamı için kapıyı kapalı tutarken; olası takas opsiyonunu ise açık bırakıyor.
ROMA'DAN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI
Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi de Cengiz Ünder'in transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve A Milli futbolcuyu birçok kulübün istediğini dile getirdi.
Petrachi, "Cengiz Ünder çok değerli bir kanat oyuncusu, ne olacağını göreceğiz. Torino'da çalışırken, Roma'dan önce onu transfer etmek istedim. Şu anda da isteyen çok takım var ancak henüz erken" ifadelerini kullandı.
Cengiz Ünder'in takasla Juventus'a gideceği iddiaları için de Roma'nın yöneticisi, "Önümüzdeki transfer döneminde çok takas olacak, önemli olan en uygun takası bulmak. Bu dönemde en az hatayı yapan, en iyi anlaşmayı yapmış olacak. Yaratıcılığın gerektiği bir döneme giriyoruz" dedi.
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