Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, tazminatlarla servet kazandı!
Futbolun tarihinin önemli isimlerinden olan ve sayısız başarılar kazanan Jose Mourinho takımlardan ayrılarak adeta bir servet kazandı.
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Kariyerinde Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi takımlar bulunan Jose Mourinho'nun Roma kariyeri de sona erdi.
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Roma'yı UEFA Konferans Ligi şampiyonu yapıp UEFA Avrupa Ligi'nde de finale çıkartan Portekizli teknik adam bu sezon işlerin iyi gitmemesinin ardından Roma yönetimi tarafından işine son verildi.
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Görev aldığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, bu şekilde dahi büyük paralar kazandı.
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İşte Mourinho'nun bugüne kadar aldığı tazminatlar...
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2007 - Chelsea: 20.9 milyon Euro
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2013 - Real Madrid: 19.7 milyon Euro
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2015 - Chelsea: 14.5 milyon Euro
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2018 - Manchester United: 19.7 milyon Euro
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2021 - Tottenham: 20.9 milyon Euro
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2023 - Roma: 3.5 milyon Euro
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