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Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı - Magazin haberleri

Rolling Stone tüm zamanların en iyi şarkıcılarını açıkladı

ABD'li müzik dergisi Rolling Stone, 2008'de yayınladığı 'Tüm Zamanların En İyi Şarkıcıları' listesini güncelledi. Celine Dion'un listede olmaması, hayranları tarafından eleştirildi

Giriş: 03.01.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Rolling Stone tarafından 2008'deki listede tanınmış müzisyenlere ve 1960'lar ile 1970'lerin klasik rock şarkıcılarına odaklanılmıştı. Ancak yeni listede son 100 yılın popüler müziklerine yer verildi.

    Geniş listede Little Richard ve John Lennon 11 ve 12'nci sıralarda yer alırken, onları Patsy Cline, Freddie Mercury, Bob Dylan, Prince, Elvis Presley, Celia Cruz, Frank Sinatra ve Marvin Gaye takip etti.

    Rock müziğin unutulmaz isimlerinden Kurt Cobain 36, Mick Jagger 52, Bruce Springsteen 77, Ozzy Osbourne ise 112. sıradan listeye girdi.

    2000'lerin popüler şarkıcılarından Lady Gaga 58, Selena Gomez 89, Taylor Swift 102 ve The Weeknd de 110. sırada yer aldı.

    Okuyuculardan "Bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmaları istenildi. İşte listedeki ilk 10 isim...

  • 10- Al Green (1946 - )

  • 9 - Otis Redding (1941 - 1967)

  • 8 - Beyonce (1981- ) 

  • 7 - Stevie Wonder (1950 - )

  • 6 - Ray Charles (1930 - 2004)

  • 5 - Mariah Carey (1970 - )

  • 4 - Billie Holiday (1915 - 1959)

  • 3 - Sam Cooke (1931 - 1964)

  • 2 - Whitney Houston (1963 - 2012)

  • 1 - Aretha Franklin (1942 -2018)

  • Aretha Franklin, listenin başında yer alıyor. Dergi, sesini "Doğanın gücü. Bir dahinin eseri. Cennetten bir hediye" olarak tanımladı.

    Fotoğraflar: AP

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