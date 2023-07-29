Kadın rolüne girerek oyunculuğunu konuşturan ünlü aktörler
Sinema ve televizyon dünyasında birçok ünlü isim rolleri için farklı görünümlerle karşımıza çıkabiliyor. Senaryo gereği kadın rolünü üstelenen usta aktörler, performansları ile izleyicileri kendilerine hayran bırakmayı başarıyor. İşte, kadın rolüne girerek oyunculuğunu konuşturan ünlü aktörler.
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PATRİCK SWAYZE
Patrick Swayze, To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar filmi için kadın karakteri canladırmıştı.
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EDDİE REDMAYNE
Eddie Redmayne, The Danish Girl filminde oldukça başarılı bir kadın karakteri canladırmıştı.
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JARED LETO
Dallas Buyers Club filmi için usta oyuncu Jared Leto trajik bir hikayesi olan kadın karakteri canladırdı.
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CİLLİAN MURPHY
Oppenheimer filmi ile gündeme gelen Cillian Murphy, Plüton'da Kahvaltı filmi için trans bir kadını canladırmıştı.