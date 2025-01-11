Ankara'da Roketsan’da yazılım mühendisliği görevi yapan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, Yenimahalle’de yaşadığı apartman dairesinde 3 Ocak günü ölü olarak bulunmuştu.

ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

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İHA'daki habere göre yapılan incelemelerde ise Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumuna götürülen Yücel’in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak ve memleketi Isparta’da toprağa verilmişti.

CEP TELEFONU İNCELENDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yücel’in incelenen telefon imajında olaydan kısa bir süre önce internette intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler hakkında araştırmalar yaptığı öğrenildi.

DARP İZİNE RASTLANMADIĞI BELİRTİLDİ

Yücel’in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp ya da benzeri ize rastlanılmadığı aktarıldı. Olaya ait herhangi bir cinayet izinin de olmadığı belirtilirken, söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği öğrenildi.

Yücel'in ailesi ise çocuklarının hiçbir sağlık ve psikolojik sorununun olmadığını belirtip, infaz edildiğini ileri sürmüştü.

Roketsan'daki ölümle ilgili infaz iddiası! Haberi Görüntüle