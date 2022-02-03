Roger Schmidt, PSV'den ayrılıyor

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da sezon sonunda Roger Schmidt ile ayrılık yaşanacak.

PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman teknik adam, sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılma kararı aldı.

Hollanda ekibinde ikinci sezonunu geçiren 54 yaşındaki Schmidt, geçen sezon Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

FATİH TERİM'İN YERİNE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Roger Schmidt'in adı son olarak Galatasaray'la anılmıştı. Fatih Terim'in görevdeyken Roger Schmidt'e teklif gittiği öne sürülmüş; Alman çalıştırıcının da Terim'i arayarak bilgi verdiği öne sürülmüştü. Schmidt'in adı ayrıca Fenerbahçe'yle de anılıyor.