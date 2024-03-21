Robinho'nun 9 yıllık hapis cezasını Brezilya'da çekmesi gerektiğine karar verildi
Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi
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Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi.
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun 2017'de aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırdı.
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40 yaşındaki Robinho'nun kararı temyize götürme hakkı bulunduğu ve bu süre zarfında serbest kalacağı belirtildi.
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Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.
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İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.
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Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.
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Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.
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NE OLMUŞTU?
Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası aldı.
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İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020'de, son olarak Yargıtay da Ocak 2022'de bu cezayı onadı.
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Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir formaları giydi.