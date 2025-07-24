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        Haberler Spor Transfer Roberto Firmino'nun yeni adresi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Roberto Firmino'nun yeni adresi açıklandı!

        Katar ekibi Al Sadd, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:25
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        Roberto Firmino'nun yeni adresi açıklandı!
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        Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu Renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2027 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

        İngiltere'nin Liverpool takımından 2023 yazında Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı forvet, Suudi ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 65 maçta forma giydi ve 21 gol attı.

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