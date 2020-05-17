Süper Lig'in 26 haftalık bölümünü 18. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını sürdürüyor. Tesislerde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, 12 Haziran'da başlayacak maçlar için form tutmaya çalışıyor. Futbolcularını maça hazır hale getirmenin koronavirüs salgınının devam ettiği şu günlerde son derece zor olduğunu dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Elbette işimizi yapıyoruz. Ancak sağlık, futbolun ötesinde bir durum. Tüm tedbirleri alarak çalışıyoruz. Ama rahat değiliz. Tedirginlik var. Herkesin psikolojisi aynı olmayabilir. Zor bir süreç yaşanıyor" dedi.

Hırvat teknik adam, "Dilerim bu virüs salgını bir an önce biter. Eskisi gibi olmasa da hayat normale dönebilir. Avrupa'da da futbol yeniden başlıyor. Türkiye'de de Futbol Federasyonu bir karar aldı. Bu karara uymamız gerekiyor. Sağlık tedbirleri altında işimizi en iyi şekilde yapıp maçlara hazırlanacağız. Şimdilik bunu yapıyoruz" cümleleri kurdu.

Cristian Sapunaru: "8 final maçımız var"

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, 8 haftalık lig dilimini başarıyla tamamlayarak kümede kalmak istediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından başlatılan çalışmalara katılan Cristian Sapunaru, sarı kırmızılı takımı hedefe ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini söyledi. Salgından korunmak adına uyarıları dikkate alarak yaşadıklarını söyleyen Sapunaru; "Hayat devam ediyor. Kendimize dikkat ediyoruz. İşimizi de yapmak zorundayız. 8 haftalık bir dönem var. Bu bölümü hem sağlıklı hem de en az puan kaybı ile geçerek sezonu istediğimiz gibi bitirmek istiyoruz. Umarım şans bizden yana olur, başarılı oluruz" dedi.

36 yaşındaki Rumen futbolcu, ligin ikinci yarısında sarı kırmızılı forma ile 6 maçta görev yaparken 1 gol attı, 3 kez de sarı kart gördü.

Ziya Alkurt: "Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz"

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ziya Alkurt, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

29 yaşındaki futbolcu Ziya Alkurt, Süper Lig'e 27. haftası öncesinde koronavirüs salgınından ötürü verilmesini fırsata çevirdi. Sakatlığından ötürü ligin ikinci yarısında oynanan 9 maçta görev alamayan Ziya, sakatlığından kurtularak form tutmaya başladı. Antrenmanların tekrar başlaması sonrasında birlikte takım idman yapan Ziya Alkurt, "Gönül isterdi ki, ne dünyada ne ülkemizde böylesine kötü bir dönem geçirmeseydik. Günde yüzlerce hatta binlerce insan hayatını kaybederken, ülkemizde halen tehlikesi geçmeyen bu virüs gölgesinde nasıl futbol oynayacağız bilmiyorum. Ama biz işimizi yapmak zorundayız" dedi.

Ziya Alkurt; "Eğer bu ara dönemi olmasaydı, benim bu sezon forma giyme şansım düşüktü. Virüs salgını arasında sakatlığımdan kurtuldum ve takımla birlikte çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım lig başlayana kadar form grafiğimi daha yukarılara çeker ve formamı giyerim. Futbol oynamayı çok özledim" görüşünde bulundu.

Ligin ilk yarısında Hes Kablo Kayserispor formasını 11 maçta giyen Ziya Alkurt, 6 kez ilk 11'de görev alırken 707 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında oynanan 9 müsabakada görev alamadı.