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        Haberler Dünyadan Robert Pattinson babalık görevinde - magazin haberleri

        Robert Pattinson babalık görevinde

        Bir yıl önce baba olan Robert Pattinson, kızıyla yürüyüşte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:09
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        Babalık görevinde
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        Uzun yıllardır birlikte olduğu şarkıcı Suki Waterhouse ile ilk bebeğini geçen yıl kucağına alan oyuncu Robert Pattinson, babalığın tadını çıkarıyor.

        Babalık görevini yerine getiren Robert Pattinson, Los Angeles sokaklarında kızını gezdirirken görüntülendi. 39 yaşındaki oyuncu, bebek arabasını sürerken, elinde de kahvesini yudumluyordu.

        Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü Suki Waterhouse ile Robert Pattinson çiftinin bebek beklediği haberi, 2023'ün kasım ayında çıkmıştı. Waterhouse, Corona Başkent Festivali'nde sahne aldığında bebek beklediğini açıklamıştı.

        Öte yandan Robert Pattinson, geçen hafta, Jennifer Lawrence ile başrolleri paylaştığı 'Die, My Love' filminin Cannes Film Festivali galasındaydı.

        İngiliz oyuncu, yanlışlıkla eteğine bastığı Jennifer Lawrence'ın elbisesini yere eğilerek düzeltmiş, bu centilmen tavrı, sosyal medyada büyük övgü toplamıştı.

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        #robert pattinson
        #bebek

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