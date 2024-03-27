Robert Pattinson baba oldu
Uzun yıllardır şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte olan oyuncu Robert Pattinson'ın baba olduğu öğrenildi
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'Harry Potter', 'Alacakaranlık' serisi ve 'Batman' gibi filmlerde rol alan Robert Pattinson, 2018'den bu yana şarkıcı Suki Waterhouse ile aşk yaşıyor.
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Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Suki Waterhouse, geçtiğimiz yıl kasım ayında Corona Başkent Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı.
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Robert Pattinson ile Suki Waterhouse çiftinin ilk çocuklarını kucaklarına aldığı öğrenildi. Çift, henüz bebeklerinin adı ve cinsiyetiyle ilgili bir açıklama yapmadı.
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"İKİSİ DE EVLENMEK İSTİYOR"
Öte yandan birkaç ay önce nişanlandıkları iddialarıyla gündeme gelen çiftle ilgili People'a konuşan bir kaynak, "İkisi de evlenmek istiyor. Bu onlar için önemli" demişti.