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        Haberler Dünyadan Robert Pattinson baba oldu - Magazin haberleri

        Robert Pattinson baba oldu

        Uzun yıllardır şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte olan oyuncu Robert Pattinson'ın baba olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:50
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          'Harry Potter', 'Alacakaranlık' serisi ve 'Batman' gibi filmlerde rol alan Robert Pattinson, 2018'den bu yana şarkıcı Suki Waterhouse ile aşk yaşıyor.

        • 2

          Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Suki Waterhouse, geçtiğimiz yıl kasım ayında Corona Başkent Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı.

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          Robert Pattinson ile Suki Waterhouse çiftinin ilk çocuklarını kucaklarına aldığı öğrenildi. Çift, henüz bebeklerinin adı ve cinsiyetiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

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          "İKİSİ DE EVLENMEK İSTİYOR"

          Öte yandan birkaç ay önce nişanlandıkları iddialarıyla gündeme gelen çiftle ilgili People'a konuşan bir kaynak, "İkisi de evlenmek istiyor. Bu onlar için önemli" demişti.

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