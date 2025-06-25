Robert Lewandowski, yine Türkiye'yi seçti

Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, bu yıl da geleneğini bozmadı ve yaz tatilini ailesiyle birlikte Antalya’da geçirmeyi tercih etti.

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Üç yıldır yaz aylarını Belek’teki aynı otelde geçiren dünyaca ünlü futbolcu, ailesiyle birlikte tatilinin tadını çıkardı.

Tatilini aksatmadan antrenmanlarına da devam eden Lewandowski, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Eşi Anna Lewandowska ile birlikte antrenman yaparken eğlenceli anlar yaşayan yıldız oyuncu, paylaşımın; "Güneş, ter, tekrar" notunu düştü.