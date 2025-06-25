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        Haberler Magazin Robert Lewandowski, yine Türkiye'yi seçti - Magazin haberleri

        Robert Lewandowski, yine Türkiye'yi seçti

        Polonya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, yaz tatili için bu yıl da ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek beldesini tercih etti. Tatilini aksatmadan antrenmanlarını sürdüren başarılı futbolcu, o anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:58
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        Lewandowski ailesi yine Antalya'da
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        Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, bu yıl da geleneğini bozmadı ve yaz tatilini ailesiyle birlikte Antalya’da geçirmeyi tercih etti.

        Üç yıldır yaz aylarını Belek’teki aynı otelde geçiren dünyaca ünlü futbolcu, ailesiyle birlikte tatilinin tadını çıkardı.

        Tatilini aksatmadan antrenmanlarına da devam eden Lewandowski, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

        Eşi Anna Lewandowska ile birlikte antrenman yaparken eğlenceli anlar yaşayan yıldız oyuncu, paylaşımın; "Güneş, ter, tekrar" notunu düştü.

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        #Robert Lewandowski
        #Antalya

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