Robert Lewandowski, yine Türkiye'yi seçti
Polonya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, yaz tatili için bu yıl da ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek beldesini tercih etti. Tatilini aksatmadan antrenmanlarını sürdüren başarılı futbolcu, o anları sosyal medyada paylaştı
Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski, bu yıl da geleneğini bozmadı ve yaz tatilini ailesiyle birlikte Antalya’da geçirmeyi tercih etti.
Üç yıldır yaz aylarını Belek’teki aynı otelde geçiren dünyaca ünlü futbolcu, ailesiyle birlikte tatilinin tadını çıkardı.
Tatilini aksatmadan antrenmanlarına da devam eden Lewandowski, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Eşi Anna Lewandowska ile birlikte antrenman yaparken eğlenceli anlar yaşayan yıldız oyuncu, paylaşımın; "Güneş, ter, tekrar" notunu düştü.