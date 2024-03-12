Robert Downey Jr., "Severek hayata döndürdü"

"SEVEREK HAYATA DÖNDÜRDÜ"

58 yaşındaki ABD'li oyuncu kariyerinde zirveye çıkan Robert Downey Jr., ödül konuşmasında eşine minnetini şu sözlerle dile getirdi; "Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademi'ye teşekkür etmek istiyorum. veteriner hekimime, yani eşim Susan Downey'e de teşekkür ederim. Beni hırlayan, kurtarılacak bir hayvan olarak buldu ve severek hayata döndürdü." şeklindeki ifadeleri kullandı.