"HER ZAMAN SARILIP, ÖPÜŞÜYORUZ"



43 yaşındaki Ayda Field ise, "Samimiyet aşkın önemli ve anlamlı tarafıdır. Biz aynı fikirdeyiz ve mutluyuz. Bence insanlar cinsellik ile yakınlığı birbirine karıştırıyor. Kanepede televizyon izlerken, film izlerken ya da her neyse; her zaman sarılıp öpüşüyoruz, el ele tutuşuyoruz ve birbirimize dokunuyoruz" ifadelerini kullandı.