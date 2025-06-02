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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize haberleri: Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!

        Rize'nin Tunca beldesinde, seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki 55 yaşındaki Mustafa Zengin hayatını kaybetti. Aracı kullanan sürücü baba ile oğlu yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:00 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:58
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        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
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        Rize'de olay, saat 15.00 sıralarında Tunca beldesine bağlı Movri Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Ardeşen ilçesinden yaylaya seyreden Mustafa Z. (48) yönetimindeki kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

        ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI

        DHA'daki habere göre hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Zengin'in (55) hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile oğlu Muhammet Z. (19) ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        EKİPLER YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

        Mustafa Zengin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırılırken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

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