Rize'de "Dağcılık Şenliği" gerçekleştirildi

Rize'de, Kaçkar Dağcılık Rafting ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nce (KDRK) 21-26 Temmuz tarihleri arasında toplam 71 katılımcının yer aldığı "27. Uluslararası Dağcılık Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte, Anzer Yaylası, Buzluhan Gölleri, Eğri Su ve Garzavan Yaylaları rotalarında sırt çantalı yürüyüşler ve kamp faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

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Sporcuların hem doğanın zorlu koşullarında fiziksel sınırlarını test ettiği hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulduğu ifade edilen açıklamada, şenliğin gerçekleşmesine katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür edildi.