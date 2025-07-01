Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey ayrıldı
Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey, geçen yıl başlayan aşklarını sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarıp ortak paylaşımlarını kaldırarak noktaladı
Giriş: 01.07.2025 - 20:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:03
Geçtiğimiz yıl aynı dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey cephesinden kötü haber geldi. Gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileri uzun sürmeyen çift, sessiz sedasız yollarını ayırdı.
Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran ikili, ortak paylaşımlarını da kaldırarak ayrılıklarını gözler önüne serdi.
Fotoğraf: Instagram, DepoPhoto
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