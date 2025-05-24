Rıza Kocaoğlu, ameliyat geçirdi
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, 'yalan tanıklık' nedeniyle hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.
Rıza Kocaoğlu, 9 Mayıs'taki duruşmaya katılmıştı.
Mahkeme, Halit Ergenç'i; 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Dün gerçekleşen duruşmaya Rıza Kocaoğlu katılamamıştı. Ünlü oyuncunun duruşma günü ameliyat olduğu öğrenildi.
Hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Rıza Kocaoğlu; "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" dedi. Oyuncu, ameliyat nedeni hakkında ise açıklamada bulunmadı.