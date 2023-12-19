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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan Alanyaspor maçı kadrosuna 2 sürpriz - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay'dan Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:31
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        • 1

          Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona ermeye başladı.

        • 2

          Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.

        • 3

          Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü. Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

        • 4

          Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

        • 5

          Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu gelişmeyle birlikte Corendon Alanyaspor karşılaşmasının 11’ini şekillendiriyor.

        • 6

          Lugano maçında genç oyuncularından memnun kalan deneyimli teknik adamın, özellikle Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

        • 7

          Rıza Çalımbay, Semih’i kanatlarda değerlendirmek istiyor.

        • 8

          Serkan Emrecan Terzi ise Masuaku’nun tam hazır olmaması sebebiyle sol bekte görev alabilir.

        • 9
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