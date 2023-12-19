Rıza Çalımbay'dan Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü.
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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona ermeye başladı.
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Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.
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Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü. Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.
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Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.
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Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu gelişmeyle birlikte Corendon Alanyaspor karşılaşmasının 11’ini şekillendiriyor.
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Lugano maçında genç oyuncularından memnun kalan deneyimli teknik adamın, özellikle Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi'ye forma şansı vermesi bekleniyor.
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Rıza Çalımbay, Semih’i kanatlarda değerlendirmek istiyor.
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Serkan Emrecan Terzi ise Masuaku’nun tam hazır olmaması sebebiyle sol bekte görev alabilir.
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