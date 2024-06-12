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        Haberler Dünyadan Rihanna, 'Şirine' rolünde - Magazin haberleri

        Rihanna, 'Şirine' rolünde

        Rihanna, 'Şirinler' animasyonunda hem 'Şirine' karakterine sesiyle hayat verecek hem de filmin müziğini hazırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:19
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        • 1

          Ünlü şarkıcı Rihanna, yeni çıkacak Şirinler animasyonunda 'Şirine' rolüne sesiyle hayat verecek. 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, yapım aşamasında olan filmin müziğini de hazırlıyor.

          Rihanna'nın hayranları, sanatçıdan yeni bir albüm beklerken, ünlü şarkıcının film için şarkı yazıp seslendireceği öğrenildi.

        • 2

          Rihanna'nın 'Şirine' karakterine sesiyle hayat vereceği animasyon, 14 Şubat 2025'te gösterime girecek.

          Rihanna'ya Nick Offerman, Natasha Lyonne, Daniel Levy, Amy Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Sandra Oh, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell ve John Goodman gibi yıldızlardan oluşan bir seslendirme kadrosu eşlik edecek.

        • 3

          Film, 'Şirinler'in yaratıcısı, Fransız karikatür sanatçısı Peyo'nun karakterlerine ve çalışmalarına dayanıyor. Peyo, "Yapmak istediğim film türünün taslağı bu. Çizgi romanlardaki tüm aksiyon çizgileri ve düşünce baloncukları filmde de yer alıyor. Çizgi romanlar, eğlenceli ve hareketli bir animasyon tarzına ilham kaynağı oldu" dedi.

        • 4

          "ŞİRİN BABA OLMAYI İSTEMİŞTİM"

          Canlı aksiyon türündeki filmde seslendirme yapacağını geçen yıl açıklayan Grammy ödüllü Rihanna, verdiği röportajda esprili bir şekilde şunları söylemişti: 'Şirin Baba' rolünü almaya çalıştım ama olmadı.

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