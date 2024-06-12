Rihanna, 'Şirine' rolünde

Film, 'Şirinler'in yaratıcısı, Fransız karikatür sanatçısı Peyo'nun karakterlerine ve çalışmalarına dayanıyor. Peyo, "Yapmak istediğim film türünün taslağı bu. Çizgi romanlardaki tüm aksiyon çizgileri ve düşünce baloncukları filmde de yer alıyor. Çizgi romanlar, eğlenceli ve hareketli bir animasyon tarzına ilham kaynağı oldu" dedi.