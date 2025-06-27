Rihanna'nın babasının ölüm nedeni belli oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty, geçtiğimiz ay, hayatını kaybetmişti.

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Ronald Fenty'nin ölüm nedenine ilişkin bilgilere ABD basınından TMZ ulaştı. Fenty'nin kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ronald Fenty'nin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve bakteriyel akciğer enfeksiyonu gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

Ronald Fenty ile Monica Braithwaite, Rihanna 14 yaşındayken 2002'de boşandı.

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