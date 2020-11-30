Beşiktaş tarihi bir maç oynadı. Fenerbahçe bir mahalle takımı gibiydi. Dağınık, sıfır organizasyon. Necip gol attı ya, sakatlandı ama oynamak istedi. Bu yüzden gelen hocalar, Necip için burada dursun diyor. Karakterli oyuncu. Rıdvan muazzam oynadı, 4 tane açık değiştirtti karşısında. Ben sizden çalım yemem dedi. Rosier'i ilk maçta beğenmiştim, iyi oyuncu. 93'te ilerideydi. O kadar koştular ki kim sırıtmadı? Atiba. Ne oyun oynadı be demedik.