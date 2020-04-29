Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fransa'da futbol maçlarının iptal edilmesinin ardından kararı değerlendirdi. Dilmen, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Bugün çok enteresan haber düştü yayın organlarına: Fransa Başbakanı tüm spor müsabakalarını Eylül ayına kadar iptal etti... Daha önce Belçika, ardından Hollanda vermişti bu kararı. Ancak Fransa’nın aldığı bu kararın çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir zaman içinde Avrupa’daki hatta dünyadaki önemli liglerin devletlerinden de aynı kararı bekliyorum. 'Banane UEFA’nın, FIFA’nın tavsiyelerinden' diyerek ilk ciddi çıkışı yapan Fransa’nın ardından gelecekler olacağını düşünüyorum..."