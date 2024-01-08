Rıdvan Dilmen'den gündem yaratan açıklamalar! Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda format değişiyor mu?
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de gelecek sezon için gündeme gelen play-off sistemi ve Türkiye Kupası'ndaki format değişikliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off sistemine geçiş iddiaları, Türkiye Kupası'ndaki format değişikliği ve yabancı kuralı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Süper Lig için gündeme gelen play-off sistemiyle ilgili konuşan Dilmen, "Play-off askıya alınmış" ifadelerini kullandı.
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Rıdvan Dilmen, Türkiye Kupası'nda planlanan yeni formatla ilgili ise, "Kupa maçlarında bir ton takım var. Şimdi burada da sayıyı düşürüyorlar. Takım sayısını 24'e düşürüyorlarmış. Daha iyi" dedi.
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Türkiye Kupası'nda grup sistemine geçileceğini aktaran Dilmen, "6 tane 4 takımlı gruplar. Grupta 3 maç oynayacaklar. Sonra da çeyrek final, yarı final ve final." şeklinde konuştu.
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Öte yandan Rıdvan Dilmen, uygulanması planlanan yeni yabancı kuralına da değinip, yeni yabancı sayısının 12 olacağını kaydetti.
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Ünlü yorumcu, "Yabancıyla ilgili düşündükleri, kulüplerin de muhtemelen okeyledikleri bence çok sağlıklı bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı." ifadelerini kullandı.
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Dilmen, "İster 11 tane oynat, ister 5 tane oynat. Bence ekonomik olarak da fena değil. 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsiniz 26'ya ek olarak da..." diye konuştu.