Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Buralarda tutamazsınız, Premier Lig'e gider!

"6 oyuncu neden oynamadı Başakşehir'de. Çağdaş hoca bu maçın oynanması gereken tarihte neredeydi? O zaman bu maçta neden takımın başında Çağdaş hoca var? Neden böyle diye isyanımdan değil... O zaman bu nasıl kural? Futbolcular oynayamıyor ama hocalar olabiliyor!"