Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için flaş sözler: Derbi tarihinde bunu göremeyiz!

"Beşiktaş çok büyük camia. Türkiye'de ilk kurulan kulüp. Bu oyuncular sezona kötü başladığı ama kongre heyecanıyla taraftarda coşkulu şekilde stada geldi. Bu taraftar önünde oynamak kolay değil ama kolaylaştıran Fenerbahçeli oyuncular oldu. O sakinlikle Fenerbahçe golü de buldu golü de yedi."