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        Haberler Spor Futbol Rıdvan Dilmen, Can Medya Spor Koordinatörü oldu! - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen, Can Medya Spor Koordinatörü oldu!

        HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Can Medya Spor Koordinatörü olarak atandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 20:35 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:22
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        Rıdvan Dilmen, Can Medya Spor Koordinatörü oldu!
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        Duayen yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz yıldan beri HT Spor'da yorumculuk görevini üstleniyordu.

        Rıdvan Dilmen, Can Medya Grubu'nda Spor Koordinatörü olarak atandı.

        RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

        Rıdvan Dilmen, 15 Ağustos 1962 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. 1979'da henüz 17 yaşındayken Muğlaspor'da forma giymeye başladı ve 2 yıl içerisinde Boluspor'a transfer oldu. 1983'te Boluspor'dan Sarıyer'e giden Dilmen, 4 yıl forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertli takımda 8 yıl kariyerini sürdüren Rıdvan Dilmen 33 yaşında futbolu bıraktı.

        On numara mevkisinde oynayan ve kariyerinde 177 maça çıkan Rıdvan Dilmen 51 gol - 68 asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nda da 25 maçta süre almış ve burada 5 gole imza atmıştır.

        Futbolculuk kariyerinin ardından bir süre teknik direktörlük yapan Rıdvan Dilmen, spor kariyerine yorumcu olarak devam etti. Bu alanda analizlerine en çok güvenilen isimlerden olan Dilmen, kuruluşundan kısa bir süre sonra HT Spor ailesine katılmıştı.

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