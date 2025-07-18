RHM'de 'Yaz Konferansları' başlıyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sanat tarihi alanındaki eğitim programlarına “Yaz Konferansları” ile devam ediyor. 2 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve beş hafta sürecek konferanslarda, Türk resim sanatının zengin tarihi, minyatür geleneğinden çağdaş döneme kadar uzanan kapsamlı bir perspektifle sunulacak.

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Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu ile “Minyatür ve Türk Resminin Başlangıcı” oturumunda geleneksel Osmanlı estetiğinin izleri sürülürken, Doç. Dr. Seda Yavuz ile “Batılı Anlamda Türk Resminin Başlangıcı” başlıklı konferansta Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşun itibaren Erken Cumhuriyet Dönemi resim tarihi ele alınacak. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp’in “Çağdaş Türk Resmi” konferansında Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze uzanan süreçte sosyokültürel arka planın sanatsal üretimlere yansımaları konuşulacak. Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile “Batı Sanatında Türk Resminin Yeri” başlıklı oturumda Türk resminin uluslararası sanat sahnesindeki yeri ve etkisi değerlendirilecek. Programın öne çıkan oturumlarından “Mücevher Üzerinden Tarih Okuması”nda ise Prof. Dr. Gül İrepoğlu, farklı dönemlere ayna tutan mücevherin hikâyesini, gelenekler, tasarımlar ve kullanım alanları üzerinden anlatacak.

Birbirinden değerli sanat tarihi uzmanları eşliğinde sürdürülecek beş haftalık program Ağustos boyunca her cumartesi 12.00-13.30 saatleri arasında BlackBox’ta düzenlenecek. Sanatseverler, konferans serisindeki etkinliklere tek tek katılabilecek. Tüm oturumlara katılanlara ise program sonunda bir sertifika sunulacak. Konferans biletleri Biletix’te satışa çıktı. Yaz Konferansları Takvimi 2 Ağustos Cumartesi, 12.00-13.30: “Minyatür ve Türk Resminin Başlangıcı” / Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu

9 Ağustos Cumartesi, 12.00-13.30: “Mücevher Üzerinden Tarih Okuması” / Prof. Dr. Gül İrepoğlu

16 Ağustos Cumartesi, 12.00-13.30: “Batılı Anlamda Türk Resminin Başlangıcı (19. Yüzyıl-1923)” / Doç. Dr. Seda Yavuz

23 Ağustos Cumartesi, 12.00-13.30: “Çağdaş Türk Resmi (1923’ten Günümüze Cumhuriyet Resmi)” / Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp

30 Ağustos Cumartesi, 12.00-13.30: “Batı Sanatında Türk Resminin Yeri” / Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden