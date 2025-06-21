Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Haziran dünün reyting sonuçları Total, AB birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. 20 Haziran Cuma akşamı yayın akışına göre TRT1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City" ve FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Flamengo - Chelsea" karşılaşmaları ekrana geldi. Peki 20 Haziran reyting sonuçları ne zaman açıklanacak, dünün reyting sonuçları Total, AB birincisi kim oldu?
- 1
20 Haziran reyting sonuçları ile birinci belli olacak. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar sezon finali, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City" ve "Flamengo - Chelsea" karşılaşmaları oynanacak. Show TV'de Hanzo filmi, Star TV'de Yalancı Yarim, ATV'de Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmleri ekranlarda yayınlandı. Peki 20 Haziran dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonucuna göre Total, AB birincisi kim oldu?
- 2
20 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
13 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.
- 3
Total grubunda TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor” zirvede yer aldı. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ikinci sıraya yerleşirken, “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da “Survivor” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ikinci sırada, “Arka Sokaklar” ise 3. sıraya yerleşti.
-