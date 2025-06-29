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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 28 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 28 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları birincisi 28 Haziran Cumartesi günü için merak ediliyor. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Total, ABC, AB kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Peki, 28 Haziran reyting sonuçları nasıl? Dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 08:53 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:06
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        • 1

          Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 28 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB birincisi

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI 28 HAZİRAN 2025

          Masterchef tüm seyirci kategorilerinde zirvenin sahibi oldu. Show TV'nin fenomen komedi programı Güldür Güldür reyting yarışından ABC grubunda ikincilikle çıktı. AB ve Total seyircide Güldür Güldür üçüncü sırada yer aldı.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

          21 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise Now’da yayınlanan “Recep İvedik 6” yer aldı.

        • 3

          AB’de 1. sırada “Güldür Güldür Show”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Recep İvedik 6” yer aldı.

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