Reyting sonuçları 7 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ''Dün en çok ne izlendi?'' sorusunu yönelterek 7 Temmuz 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
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Pazartesi günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10’da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ‘’Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…
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7 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Temmuz Pazartesi akşamı Show TV'de Şendul Şaban, Star TV'de John Wick 2, TRT 1'de Kaya, Now TV’de Recep İvedik filmleri yayınlandı.
ATV'de Aile Saadeti dizisi ile Kanal D'de Turnike ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Ancak 7 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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