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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Temmuz 2025: Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok izlenen yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 6 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total'de birinci olan yapım!

        6 Temmuz Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Kuralsız Sokaklar programı ile Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı., Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken Nefes: Yer Eksi İki, Şekerpare ve Yedi Bela Hüsnü filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 6 Temmuz 2025 reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:41 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:13
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        • 1

          Her gün kanallarda birçok dizi, film, maç, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Nefes: Yer Eksi İki, Şekerpare, Yedi Bela Hüsnü ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 6 Temmuz 2025 reyting sonuçları

        • 2

          6 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          6 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          6 TEMMUZ 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Yedi Bela Hüsnü (T.S) – Show TV

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Sıvri Akıllılar (T.S) – Show TV

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Tekrar) – NOW

          John Wick (Y.S) (Tekrar) – Star TV

        • 4

          6 TEMMUZ 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          John Wick (Y.S) (Tekrar) – Star TV

          Nefes: Yer Eksi İki (T.S) – TRT 1

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Nefes: Yer Eksi İki (T.S) (Tekrar) – TRT 1

          664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri – TRT Spor

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