Reyting sonuçları 6 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total'de birinci olan yapım!
6 Temmuz Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Kuralsız Sokaklar programı ile Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı., Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken Nefes: Yer Eksi İki, Şekerpare ve Yedi Bela Hüsnü filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 6 Temmuz 2025 reyting sonuçları sıralaması...
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Her gün kanallarda birçok dizi, film, maç, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Nefes: Yer Eksi İki, Şekerpare, Yedi Bela Hüsnü ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 6 Temmuz 2025 reyting sonuçları
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6 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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6 TEMMUZ 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Yedi Bela Hüsnü (T.S) – Show TV
Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Sıvri Akıllılar (T.S) – Show TV
Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Kuralsız Sokaklar – Kanal D
Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Tekrar) – NOW
John Wick (Y.S) (Tekrar) – Star TV
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6 TEMMUZ 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Kuralsız Sokaklar – Kanal D
Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
John Wick (Y.S) (Tekrar) – Star TV
Nefes: Yer Eksi İki (T.S) – TRT 1
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Nefes: Yer Eksi İki (T.S) (Tekrar) – TRT 1
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri – TRT Spor