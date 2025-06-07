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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Haziran 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reytinglerde zirveye yerleşen yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 6 Haziran 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile reytinglerde zirveye yerleşen yapım!

        Dünün reyting sonuçları 6 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Eltilerin Savaşı, ATV'de Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Star TV'de Aykut Enişte 2, Now'da Bizim Köylü filmleri yayınlandı. Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programı ile TRT 1'de Lingo Türkiye yarışması bayram özel bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 6 Haziran 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 08:11 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:56
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        • 1

          Bayramın ilk gününde diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. 6 Haziran Cuma akşamı Eltilerin Savaşı, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Aykut Enişte 2, Bizim Köylü filmleri yayınlandı. Şarkılar Bizi Söyler programı ve Lingo Türkiye yarışması bayram özel bölümüyle ekrana geldi. Survivor yarışması ise yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 6 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          6 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          6 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor” zirvede yer aldı. “Esra Erol’da” ikinci sıraya yerleşirken, “Şarkılar Bizi Söyler” ise üçüncü sırada yer aldı.

          AB grubunda da “Survivor” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “ATV Ana Haber” ikinci sırada, “Elif’in Düşleri Söyleşi Zamanı” ise 3. sıraya yerleşti.

          Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          6 HAZİRAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Survivor – TV8

          Esra Erol'da – ATV

          Şarkılar Bizi Söyler (Tkr) – Kanal D

          Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – NOW

          Atv Ana Haber – ATV

          Gelin – Kanal 7

          Örümcek Adam Eve Dönüş Yok (Y.S) – ATV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Bizans Oyunları Geym Of Bizans (T.S) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 4

          6 HAZİRAN 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Survivor – TV8

          Atv Ana Haber – ATV

          Elif’in Düşleri Söyleşi Zamanı – TRT Çocuk

          Esra Erol’da – ATV

          Şarkılar Bizi Söyler (Tkr) – Kanal D

          Süper Tavşan Simon – TRT Çocuk

          Örümcek Adam Eve Dönüş Yok (Y.S) – ATV

          Dijital Tayfa – TRT Çocuk

          Bizans Oyunları Geym Of Bizans (T.S) – Show TV

          Dennis Ve Gnasher – TRT Çocuk

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