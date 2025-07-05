Reyting sonuçları 4 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, kim birinci oldu?

4 Temmuz 2025 Cumartesi reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Aşkımızın Son Tekmesi, Öyle Olsun, Sakar Şakir, MasterChef Türkiye, Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı izleyiciyle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...