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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 4 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları her gün güncel olarak duyuruluyor. Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor. 4 Temmuz Cuma Kuralsız Sokaklar, Aşkımızın Son Tekmesi, Öyle Olsun, Sakar Şakir, MasterChef Türkiye, Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı ve Organizasyon Bizim İşimiz gibi yapımlar yer aldı. Peki dün en çok hangi yapım izlendi? İşte,4 Temmuz 2025 Cuma reyting sonuçları birincisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 08:18 Güncelleme: 05.07.2025 - 08:18
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        • 1

          4 Temmuz 2025 Cumartesi reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Aşkımızın Son Tekmesi, Öyle Olsun, Sakar Şakir, MasterChef Türkiye, Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı izleyiciyle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        • 2

          4 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          4 Temmuz Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacak.

        • 3

          GEÇEN HAFTA 27 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI

          27 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer aldı. “Esra Erol’da” ikinci sıraya yerleşirken, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ise üçüncü sırada yer aldı.

          AB grubunda da “MasterChef Türkiye” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Esra Erol’da” ikinci sırada, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ise 3. sıraya yerleşti.

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