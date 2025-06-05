Reyting sonuçları 4 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 4 Haziran Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D dizisi Eşref Rüya ve Star TV dizisi Sahipsizler yeni bölümleriyle, ATV dizisi Kuruluş Osman ise sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü, Now'da Kiracı ve TRT 1'de Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri yayınlandı. TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 4 Haziran 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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4 Haziran Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman dizisi ise sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Yedi Bela Hüsnü, Kiracı ve Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 4 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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4 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
4 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Sahipsizler – Star TV
Eşref Rüya – Kanal D
Kuruluş Osman – ATV
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kuruluş Osman (Özet) – ATV
Sahipsizler (Özet) – Star TV
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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol'da – ATV
Kuruluş Osman – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Almanya - Portekiz UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması – TV8
Survivor – TV8
Yedi Bela Hüsnü (Türk Sineması) – Show TV
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