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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Haziran 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 4 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 4 Haziran Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D dizisi Eşref Rüya ve Star TV dizisi Sahipsizler yeni bölümleriyle, ATV dizisi Kuruluş Osman ise sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü, Now'da Kiracı ve TRT 1'de Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri yayınlandı. TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 4 Haziran 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:33 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:25
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        • 1

          4 Haziran Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman dizisi ise sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Yedi Bela Hüsnü, Kiracı ve Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 4 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          4 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          4 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Sahipsizler – Star TV

          Eşref Rüya – Kanal D

          Kuruluş Osman – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Kuruluş Osman (Özet) – ATV

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

        • 4

          4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Sahipsizler – Star TV

          Esra Erol'da – ATV

          Kuruluş Osman – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Almanya - Portekiz UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması – TV8

          Survivor – TV8

          Yedi Bela Hüsnü (Türk Sineması) – Show TV

        • 5
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