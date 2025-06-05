4 Haziran Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman dizisi ise sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Yedi Bela Hüsnü, Kiracı ve Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 4 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…