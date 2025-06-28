Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Haziran Cuma akşamı TRT 1’de Gassal dizisi ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekrana gelirken; Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de Güven Bana yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası, Star TV’de Tosun Paşa ve Now’da Sil Baştan Kaynanam filmleri yayınlandı. Peki, 27 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…