Reyting sonuçları 26 Temmuz 2025: Dünün reyting sonuçları birincisi kim, hangi yapım oldu?

Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kod 355 ve TRT1 ekranlarında Pembe Panter filmi yayınlandı. 26 Temmuz Cumartesi günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 26 Temmuz 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?