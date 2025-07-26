Reyting sonuçları 25 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, Eyvah Eyvah 3, Banker Bilo ve Ah Be Birader filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Gönül Dağı ve Kuralsız Sokaklar yapımları ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 25 Temmuz 2025 reyting sonuçları...
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Temmuz Cuma akşamı TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana gelirken; TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Kuralsız Sokaklar yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, Show TV’de Eyvah Eyvah 3, Star TV’de Banker Bilo, Now TV’de Ah Be Birader filmleri yayınlandı. Peki, 25 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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25 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
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25 TEMMUZ 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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25 TEMMUZ 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
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