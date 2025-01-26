Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Ocak Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Can Borcu ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle; Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar, ve Uzak Şehir dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Demir Maske, Baskın filmleri yayınlandı. Peki, 25 Ocak 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…