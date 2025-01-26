Reyting sonuçları 25 Ocak 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 25 Ocak Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Can Borcu dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar, Kanal D'de Uzak Şehir dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Show TV'de Demir Maske, Star TV'de Baskın filmleri yayınlandı. Peki, 25 Ocak 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Ocak Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Can Borcu ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle; Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar, ve Uzak Şehir dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Demir Maske, Baskın filmleri yayınlandı. Peki, 25 Ocak 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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25 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 25 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
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25 OCAK 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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25 OCAK 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
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