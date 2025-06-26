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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? Günün birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 25 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Çarşamba günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 25 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:10
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        • 1

          Her gün kanallarda birçok program, maç, yarışma, haber bülteni, dizi ve film yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?’’ sorularını yönelterek 25 Haziran 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          25 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          25 Haziran Çarşamba akşamı Show TV’de Meraklı Köfteci, ATV’de Beyaz Saray Düştü, Now’da Hareket Sekiz ve Star TV’de Yol Arkadaşım filmleri sinemaseverlerle buluştu. TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kanal D’de Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi.

          TRT 1’de ise Gassal dizisi ve FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı Borussia Dortmund-Ulsan HD yayınlandı.

          25 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          NOW Ana Haber – NOW

          Gassal – TRT 1

          ATV Ana Haber – ATV

          Yol Arkadaşım (T.S) (Tekrar) – Star TV

          Nursel ile Mutfak Bahane – ATV

          Meraklı Köfteci (T.S) – Show TV

          ATV Gün Ortası – ATV

        • 4

          25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Gassal – TRT 1

          Namuslu (T.S) – Show TV

          Esra Erol'da Özet – ATV

          Eşref Rüya (Tekrar) – Kanal D

          Gelin – Kanal 7

        • 5
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