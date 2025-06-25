Dünün reyting sonuçları 24 Haziran 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile reytinglerde zirveye yerleşen yapım!
Dün akşam kuşağında Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef Türkiye, Benfica-Bayern Münih maçı, Kuralsız Sokaklar, Öyle Olsun ve Güldür Güldür Show yapımları yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 24 Haziran Salı günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 24 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 24 Haziran Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Yetenek Sizsiniz, Güven Bana, MasterChef Türkiye, Benfica-Bayern Münih maçı, Kuralsız Sokaklar, Öyle Olsun, Güldür Güldür Show arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 24 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
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24 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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24 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Benfica - Bayern Munich FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol'da – ATV
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Güven Bana – ATV
Yetenek Sizsiniz – NOW
Gassal – TRT 1
ATV Gün Ortası – ATV
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24 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Yetenek Sizsiniz – NOW
Güven Bana – ATV
Benfica - Bayern Munich FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Esra Erol'da Özet – ATV
Gassal – TRT 1
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