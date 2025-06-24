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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 23 Haziran 2025: Aile Saadeti, Seattle Sounders-PSG maçı, MasterChef, Yetenek Sizsiniz… AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 23 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında ATV'de Aile Saadeti, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası Seattle Sounders-PSG maçı, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Star TV'de Şaban Oğlu Şaban, Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 23 Haziran Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 08:19 Güncelleme: 24.06.2025 - 08:19
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        • 1

          Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 23 Haziran Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Seattle Sounders-PSG maçı, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Arka Sokaklar, Şaban Oğlu Şaban ve 7. Koğuştaki Mucize yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 23 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          23 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          23 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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