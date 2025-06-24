Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 23 Haziran Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Seattle Sounders-PSG maçı, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Arka Sokaklar, Şaban Oğlu Şaban ve 7. Koğuştaki Mucize yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 23 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...