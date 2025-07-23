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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Temmuz 2025: Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 22 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 22 Temmuz Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Doktor Civanım, Star TV'de Aykut Enişte 2 filmleri ile ATV'de Güven Bana, Now TV'de Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show komedi programı ve TRT 1'de Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 22 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 07:56 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:18
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 22 Temmuz Salı akşamı yayınlanan Doktor Civanım, Aykut Enişte 2, Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Gönül Dağı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 22 Temmuz 2025 reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          22 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          22 Temmuz Salı akşamı Kanal D’de Doktor Civanım ve Star TV’de Aykut Enişte 2 filmleri yayınlanırken; ATV’de Güven Bana, Now TV’de Yetenek Sizsiniz ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          Show TV’de Güldür Güldür Show komedi programı ile TRT 1’de Gönül Dağı dizisi tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

          22 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;

        • 3

          22 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Doktor Civanım (T.S) – Kanal D

          NOW Ana Haber – NOW

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Yetenek Sizsiniz (Özet) – NOW

          Aykut Enişte 2 (T.S) – Star TV

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

          Aykut Enişte 2 (T.S) (Tekrar) – Star TV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 4

          22 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Doktor Civanım (T.S) – Kanal D

          NOW Ana Haber – NOW

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Yetenek Sizsiniz (Özet) – NOW

          Aykut Enişte 2 (T.S) – Star TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

        • 5
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