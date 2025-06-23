Reyting sonuçları 22 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu
22 Haziran Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now'da Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Juventus-Wydad ve Real Madrid-Pachua yayınlandı. Show TV'de Avanak Abdi ve Star TV'de Patron Mutlu Son İstiyor filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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22 Haziran Pazar günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Juventus-Wydad maçı, Real Madrid-Pachua maçı, Avanak Abdi ve Patron Mutlu Son İstiyor yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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22 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
22 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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22 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Real Madrid - Pachuca FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Türkiye - Brezilya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor
Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Petrol Kralları (Türk Sineması) – Show TV
Juventus - Wydad FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
MasterChef Türkiye (Özet) – TV8
Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
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22 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Real Madrid - Pachuca FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
Petrol Kralları (Türk Sineması) – Show TV
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Türkiye - Brezilya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor
Avanak Apti (Türk Sineması) – Show TV
Kuralsız Sokaklar – Kanal D
Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
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