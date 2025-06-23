22 Haziran Pazar günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Juventus-Wydad maçı, Real Madrid-Pachua maçı, Avanak Abdi ve Patron Mutlu Son İstiyor yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...