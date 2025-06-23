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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Haziran 2025: Leyla, Kuralsız Sokaklar, Juventus-Wydad maçı, Real Madrid-Pachua maçı... İşte AB ve Total'de reyting birincisi olan yapım!

        Reyting sonuçları 22 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu

        22 Haziran Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now'da Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Juventus-Wydad ve Real Madrid-Pachua yayınlandı. Show TV'de Avanak Abdi ve Star TV'de Patron Mutlu Son İstiyor filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:20
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        • 1

          22 Haziran Pazar günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Leyla: Hayat… Aşk…Adalet, Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Juventus-Wydad maçı, Real Madrid-Pachua maçı, Avanak Abdi ve Patron Mutlu Son İstiyor yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        • 2

          22 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          22 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          22 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Real Madrid - Pachuca FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Türkiye - Brezilya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor

          Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Petrol Kralları (Türk Sineması) – Show TV

          Juventus - Wydad FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

          MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

        • 4

          22 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Leyla Hayat... Aşk... Adalet... – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Real Madrid - Pachuca FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

          Petrol Kralları (Türk Sineması) – Show TV

          NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Türkiye - Brezilya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor

          Avanak Apti (Türk Sineması) – Show TV

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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