Reyting sonuçları 21 Haziran 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 21 Haziran Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund ve Inter - Urawa Red Diamonds futbolseverlerle buluşurken, Now TV'de Recep İvedik 6 filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 21 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün ekrana gelen diziler, filmler, maçlar, programlar ve yarışmalar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçı, Inter-Urawa Red Diamonds maçı, Recep İvedik 6, Sahipsizler, Aile Saadeti ve Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 21 Haziran 2025 Cumartesi reyting sonuçları…
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21 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
21 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
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21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
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21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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