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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Temmuz 2025: Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 20 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        20 Temmuz Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Deliha 2, TRT 1'de Pamuk Prenses ve Avcı, Now TV'de Kırk Yalan filmleri sinemaseverlerle buluştu. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2'nin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 20 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 07:50 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:16
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        • 1

          20 Temmuz Pazar günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Deliha 2, Pamuk Prenses ve Avcı, Kırk Yalan, Çok Güzel Hareketler 2 yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 20 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        • 2

          20 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          20 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          20 TEMMUZ 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Show Ana Haber – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Pamuk Prenses ve Avcı (Y.S) – TRT 1

          Deliha 2 (T.S) – Show TV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Elif ve Arkadaşları – TRT Çocuk

          Nasipse Olur (T.S) – Show TV

          Kırk Yalan (T.S) – NOW

        • 4

          20 TEMMUZ 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Nasipse Olur (T.S) – Show TV

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Deliha 2 (T.S) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Pamuk Prenses ve Avcı (Y.S) – TRT 1

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

        • 5
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