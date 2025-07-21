Reyting sonuçları 20 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
20 Temmuz Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Deliha 2, TRT 1'de Pamuk Prenses ve Avcı, Now TV'de Kırk Yalan filmleri sinemaseverlerle buluştu. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2'nin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 20 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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20 Temmuz Pazar günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Deliha 2, Pamuk Prenses ve Avcı, Kırk Yalan, Çok Güzel Hareketler 2 yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 20 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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20 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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20 TEMMUZ 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Show Ana Haber – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Pamuk Prenses ve Avcı (Y.S) – TRT 1
Deliha 2 (T.S) – Show TV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Elif ve Arkadaşları – TRT Çocuk
Nasipse Olur (T.S) – Show TV
Kırk Yalan (T.S) – NOW
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20 TEMMUZ 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Nasipse Olur (T.S) – Show TV
Kuralsız Sokaklar – Kanal D
Deliha 2 (T.S) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Pamuk Prenses ve Avcı (Y.S) – TRT 1
Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
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