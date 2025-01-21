Reyting sonuçları 20 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Dünün reyting sonuçları ile 20 Ocak Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Şaban Pabucu Yarım ve Star TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmleri izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise Can Borcu'nun tekrarı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 20 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Can Borcu, Şaban Pabucu Yarım, Hababam Sınıfı Uyanıyor ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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20 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
20 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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20 OCAK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Uzak Şehir KANAL D
2 Kızıl Goncalar NOW
3 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
6 Muge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
8 Esra Erol'da ATV
9 Survivor TV8
10 Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S) STAR TV
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20 OCAK 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Uzak Şehir KANAL D
2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
3 Esra Erol'da ATV
4 Muge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Kızıl Goncalar NOW
7 Kanal D Ana Haber KANAL D
8 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
9 Atv Ana Haber ATV
10 Survivor TV8
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