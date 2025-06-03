Reyting sonuçları 2 Haziran 2025 Pazartesi listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Haziran Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Teşkilat, Timsahlar Cehennemi, K-9, Recep İvedik 3 yapımları yayınlandı. Survivor yeni bölümüyle ekrana gelirken, Uzak Şehir sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte2 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…