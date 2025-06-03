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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Haziran 2025: Uzak Şehir, Survivor... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım

        Reyting sonuçları 2 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması belli oldu! İşte dünün reyting birincisi

        2 Haziran Pazartesi reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Güldür Güldür Show ve Teşkilat yapımları tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Timsahlar Cehennemi, K-9 ve Recep İvedik 3 filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Uzak Şehir dizisi ise sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 2 Haziran 2025 AB ve Total sıralama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 08:35 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:37
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        • 1

          Reyting sonuçları 2 Haziran 2025 Pazartesi listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Haziran Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Teşkilat, Timsahlar Cehennemi, K-9, Recep İvedik 3 yapımları yayınlandı. Survivor yeni bölümüyle ekrana gelirken, Uzak Şehir sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte2 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          2 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

          İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde;

        • 3

          2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – KANAL D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Uzak Şehir (Özet) – KANAL D

          Esra Erol'da – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Survivor – TV8

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – SHOW TV

          ATV Gün Ortası – ATV

          Recep İvedik 3 (Film) – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

        • 4

          2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – KANAL D

          Uzak Şehir (Özet) – KANAL D

          Esra Erol'da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Survivor – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Gelin – KANAL 7

          Show Ana Haber – SHOW TV

          Eşref Rüya (Tekrar – Gece) – KANAL D

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