Reyting sonuçları 2 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması belli oldu! İşte dünün reyting birincisi
2 Haziran Pazartesi reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Güldür Güldür Show ve Teşkilat yapımları tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Timsahlar Cehennemi, K-9 ve Recep İvedik 3 filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Uzak Şehir dizisi ise sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 2 Haziran 2025 AB ve Total sıralama tablosu...
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Reyting sonuçları 2 Haziran 2025 Pazartesi listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Haziran Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Teşkilat, Timsahlar Cehennemi, K-9, Recep İvedik 3 yapımları yayınlandı. Survivor yeni bölümüyle ekrana gelirken, Uzak Şehir sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte2 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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2 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.
İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde;
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2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – KANAL D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Uzak Şehir (Özet) – KANAL D
Esra Erol'da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Survivor – TV8
Güldür Güldür Show (Tekrar) – SHOW TV
ATV Gün Ortası – ATV
Recep İvedik 3 (Film) – NOW
ATV Ana Haber – ATV
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2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – KANAL D
Uzak Şehir (Özet) – KANAL D
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Gelin – KANAL 7
Show Ana Haber – SHOW TV
Eşref Rüya (Tekrar – Gece) – KANAL D
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